VIDEO Z ARCHIVU: „Sebevrah“ v kajaku sjel 35 metrů vysoký vodopád. Přežil

Neexistuje moc věcí, o nichž by člověk mohl říct, že je dělá jako první na světě. Španěl Aniol Serrasolses to prohlásit může. Dokonce i kdyby nepřežil, byl by vůbec první, kdo se pokusil sjet na kajaku vodopád v kaňonu na řece Lillooet v kanadské Britské Kolumbii.

VIDEO: Prahnete po adrenalinové akci? Zkuste fotbal v Tádžikistánu

Vodopád nese příhodné jméno – Keyhole (klíčová dírka) Falls. Obrovská masa vody totiž letí z koryta úzkou škvírkou do vzduchoprázdna a pak padá do hloubky 35 metrů. Už jen pohled na tuto přírodní scenérii vzbuzuje posvátnou hrůzu a respekt.

Oblast je tak nepřístupná, že Serrasolves musel do úzkého kaňonu s dravým proudem i s kajakem slanit. Pak už mu jen zbývalo požádat všechny nadpřirozené síly o pomoc a věřit, že po dopadu vyplave celý. Zvlášť, když je přímo pod vodopády mělčina hluboká jen necelé dva metry. Jak to španělský kajakář zvládl, ukazuje dechberoucí video.