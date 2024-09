VIDEO Z ARCHIVU: Řezničina po anglicku. Mydlili se i brankáři

Přes všechno, co bylo zmíněno výše, to neznamená, že by hokej nebrali v Anglii vážně. Příkladem budiž utkání celků Sheffield Spartans a Trafford Metros z juniorské soutěže, kdy jeden z hráčů nešetrně zajel do soupeřova gólmana a vypukla bitka jako v NHL.

Jedním z vrcholů veselého představení bylo, když se do šarvátky zapojil i druhý brankář, který přejel kluziště, shodil lapačku i vyrážečku a začal se mydlit se svým protějškem. Melu zakončil regulérní souboj boxerského dua u trestné lavice, kam se na chvíli oba rváči v zápalu boje dostali, když jim kdosi zevnitř ochotně otevřel dvířka. Prostě skvělá anglická taškařice.