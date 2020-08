VIDEO Z ARCHIVU: První reprezentační gól Brazilce Rivalda. A zrodila se hvězda

Je to už pět let, co se definitivně uzavřela dlouhá, bohatá a nesmírně úspěšná kariéra brazilského fotbalisty Rivalda. Slavný záložník ve věku 43 let oznámil, že kopačky definitivně odhazuje do kouta.