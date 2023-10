VIDEO Z ARCHIVU: Před 17 lety málem došlo k tragédii. Brankáři Petru Čechovi šlo o život

„Všichni buďme rádi, že přežil,“ říkal před sedmnácti lety na Čechovu adresu tehdejší kouč Chelsea José Mourinho. Co se tehdy, přesně 14. října roku 2006, stalo? Blues hráli proti Readingu, který měl v kádru tvrdého a agresivního Stephena Hunta. Irský fotbalista v úvodu zápasu vrazil kolenem do Čechovy hlavy a zadělal na pořádné drama.

Čech se dostal po kolenou za brankovou čáru, poté zkolaboval. Ze hřiště musel být odnesen na nosítkách a později přiznal, že si z celé události nic nepamatuje. S frakturou lebeční kosti byl převezen na kliniku do Oxfordu, na které mu lékaři voperovali do lebky titanové plátky.

„Je pravda, že s Huntem nikdy kamarád nebudu. Nezůstává ve mně ale zlo. Dokonce jsem si s ním po jednom zápase vyměnil dres. Bylo mu líto, co se stalo,“ řekl později.

V brance ho tehdy nahradil Carlo Cudicini. Ani on ale zápas nedochytal a dokonce byl chvíli v bezvědomí. Mezi tyče se postavil stoper John Terry, Chelsea však i přesto vyhrála 1:0. Čech se vrátil do branky překvapivě brzy a už po třech měsících zase chytal. V helmě, kterou pak nosil až do konce kariéry. „Přisouzena“ mu byla přesně před 17 lety. Podívejte se, co se tehdy stalo.