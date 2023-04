To, co dokázal anglický brankář Mark Oxley ze skotského Hilbernianu, hned tak někdo nezopakuje. Z vlastní šestnáctky poslal výkop směrem k brance soupeře a k údivu spoluhráčů, protihráčů i diváků míč doplachtil až do sítě. Jak se později ukázalo, byl to gól vítězný. Hilbernian tehdy porazil Livingstone 2:1. Tahle situace je natolik výjimečná, že stojí za připomenutí.