VIDEO Z ARCHIVU: Parádní sestřih! Podívejte se na všech 85 gólů Davida Beckhama v dresu Manchesteru United

Letí to. Je to už už deset roků, co se se slzami v očích rozloučil s velkým fotbalem David Beckham. Bezmála dvě desetiletí bylo jeho jméno neodmyslitelně spjato se světovým fotbalem, teď si spokojeně a s pocitem dobře odvedené práce užívá sportovního důchodu v pozici podnikatele a manažera.