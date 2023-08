VIDEO Z ARCHIVU: Nuda v bráně? Kdepak! Gólman si v brankovišti rád zatančí

Zajímá vás, co dělají hokejoví gólmani, když se během zápasu zrovna dvakrát nenadřou? Nějak se v pohybu zkrátka udržovat musí a každý na to má svůj recept.

Nudu v bráně? To nebylo nic, čím by se Carson Bonk mohl zatěžovat. Když jeho tým soupeře přehrával, on měl vlastní zábavu. V brankovišti si uspořádal diskotéku a všechny přítomné bavil zajímavým tancem, během kterého proměnil hokejku v kytaru a o téměř dvouminutovou zábavu bylo postaráno.

Když se soupeř dostal před jeho branku, na chvíli zbystřil, po pár vteřinách ale mohl opět pokračovat v tanečním vystoupení. Video před lety natočil Bonkův trenér, v té době bylo talentovanému gólmanovi jedenáct roků. Zápasy už si tehdy parádně užíval.