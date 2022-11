VIDEO Z ARCHIVU: Nezlomný stařík! I v 95 letech se dá boxovat a posílat soupeře k zemi

Věk sice může být limitujícím faktorem pro spoustu věcí, ale moderní technologie jej dokážou do jisté míry obejít. Dnešní senioři jsou díky nim často aktivní i v letech, o kterých máme my mladší dojem, že k nim už patří jen vegetativní přežívání a čekání na smrt.

Pěkným příkladem budiž pětadevadesátiletý stařeček válející box. Pravda, nestojí v ringu, nemá na rukou rukavice a nedává skutečné rány osvalenému protivníkovi, ale díky Nintendu Wii to vlastně všechno dělá. A dělá to zatraceně dobře, protože sok na obrazovce skončí u jeho nohou. Tohle video prostě stojí za vidění i několik let od svého vzniku...