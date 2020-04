VIDEO Z ARCHIVU: Nejslavnější slávistický gól všech dob. Připomeňte si, jak Vlček popravil Ajax

První postup do Ligy mistrů Slavia oslavila v roce 2007, kdy v základní skupině narazila na Steau Bukurešť, Arsenal a Sevillu. Fanoušci sešívaných ale nejvíc vzpomínají na třetí předkolo soutěže, ve kterém Slavia slavně přešla přes Ajax.

Slavia senzačně vyhrála první zápas a z Amsterdamu si přivezla výsledek 1:0. Přesto byl favoritem na postup Ajax, který do Prahy dovezl takové hvězdy, jako byli Stam, Huntelaar nebo Suárez.

Sešívaní se doma zásluhou Stanislava Vlčka dostali do vedení, na které v 33. minutě odpověděl Suárez. Ajaxu tak stačil ještě jeden gól a do hlavní fáze soutěže by šel on. Hosté měli řadu šancí, ovšem slávistický gólman Martin Vaniak čaroval.

Definitivní rozhodnutí přišlo pět minut před koncem. To se podruhé v zápase prosadil domácí Vlček a zřejmě nejslavnějším gólem ve slávistické historii poslal sešívané poprvé do Ligy mistrů. Připomeňte si tento nezapomenutelný moment.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia