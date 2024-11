VIDEO Z ARCHIVU: Nejkrásnější gól Tomáše Rosického ve Spartě? Sólo proti Arsenalu

Kariéru „Malého Mozarta“ ovlivnily časté zdravotní problémy. Kdo ví, kam by to až dotáhl, kdyby býval víc fit.

Deset let fotbalového života strávil v Arsenalu, pak na závěr kariéry zamířil do Sparty, odkud jako mladík vykročil do světa. A právě do sítě londýnského klubu vstřelil jeden z nejkrásnějších gólů ve sparťanském dresu.

Psala se sezona 2000/01, Rosa hrál se Spartou podruhé v řadě Ligu mistrů, v níž letenský klub narazil na Šachtar Doněck, Lazio Řím a - Arsenal.

Sparťanský záložník, který se trefil v předešlém ročníku do sítě Tilburgu a Spartaku Moskva, pomohl v tomto ročníku dalším gólem k jediné sparťanské výhře nad ukrajinským sokem. Druhý zásah si nechal na legendární Highbury. Běžel už nastavený čas, domácí vedli 4:1 (za Spartu se trefil ještě Vlado Labant), když se míče ujal právě Rosický. Předvedl nádherné sólo a míč poslal za záda bezmocného Davida Seamana.

Krátce nato odešel za půl miliardy korun do Dortmundu, odkud zamířil právě do Arsenalu.