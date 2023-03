VIDEO Z ARCHIVU: Más-Cherano! Bývalý argentinský fotbalista má svůj oslavný song

Na adresu bývalého argentinského záložníka Javiera Mascherana se během celé jeho kariéry snášela slova uznání a respektu. Oslavné ódy opěvující jeho fotbalové mistrovství se však pějí dál i poté, co odešel do sportovního důchodu. A to doslova.