Jižní Ameriku bavil před lety song, který uctíval zásluhy Javiera Mascherana. Seskupení nazvané Carlos Seoane & Kiki Troia stvořilo píseň a videoklip nazvaný Más-Cherano! Jde o coververzi hitu „My Sharona“ americké kapely The Knack, který se v roce 1979 dostal do čela žebříčku singlů. Oslavná óda na Mascherana, která z písně vychází, se asi na vrchol žádného žebříčku nepropracovala, ale aspoň slušně pobaví.