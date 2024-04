VIDEO Z ARCHIVU: Marouane Fellaini, nechal bych tě souložit se svou ženou, zpívali fanoušci

Když už se v ochozech českých stadionů dere z hrdel fanoušků jméno některého hráče, jde buď o několikaslabičné pochvalné skandování, nebo o hanlivé urážky. Jinde ve světě však fanoušci o svých oblíbených fotbalistech pějí chorály na známé melodie.

Je to už pěkných pár let. V souvislosti s účastí belgického celku na mistrovství světa v Brazílii vzniklo báječné video, které nabízí sestřih zpívaných chorálů na adresu belgických reprezentantů. Asi nejúsměvnější byl song věnovaný Marouane Fellainimu. Na melodii písně „Can’t Take My Eyes Off You“ od Frankieho Valliho fanoušci dokonce nabízeli oblíbenému fotbalistovi své manželky, když vyřvávali z plných hrdel:

„Marouane Fellaini you are the love of my life,

Marouane Fellaini I’d let you shag my wife,

Marouane Fellaini, I want curly hair too.“