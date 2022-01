VIDEO Z ARCHIVU: Malý Mozart v akci. Připomeňte si všechny góly Tomáše Rosického v dresu Arsenalu

Fanoušci Arsenalu ho milovali. Ačkoliv byl Tomáš Rosický často mimo hru kvůli zranění, stihl si získat srdce většiny příznivců Kanonýrů. Ptáte se, jak je to možné? Během let, co působí v londýnském klubu, totiž nesčetněkrát předvedl, že je geniálním fotbalistou.