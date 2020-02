VIDEO Z ARCHIVU: Legenda! Připomeňte si, jak Jaromír Jágr vstřelil v NHL gól s číslem 700

Čtyřiatřicetiletý Ovečkin má aktuálně na kontě 701 přesných zásahů a brousí si zuby na další mety. „700 gólů je opravdu hodně, to mi věř. Trvalo mi pěkně dlouho se na tuhle metu dostat. Ty si to ale zasloužíš, a kdybych já byl Waynem Gretzkym, tak už bych se klepal, protože si myslím, že ho překonáš,“ vzkázal ruskému kanonýrovi Jaromír Jágr, jenž se v NHL dostal na metu 766 branek.

Jágr magickou sedmistovku pokořil před šesti lety, na začátku března roku 2014, kdy hájil barvy New Jersey Devils. Gól s číslem 700 dal v zápase proti New Yorku Isnaldners, když ve 24. minutě překonal Jevgenije Nabokova, zvyšoval na 2:0 a pomohl tak k výhře 6:1. „Samozřejmě je to něco mimořádného, je to pořádné číslo. Moc lidí 700 gólů nedalo. A je to tím výjimečnější, že jsme dokázali vyhrát," řekl tehdy Jágr.

Připomeňte si jeho slavný gól…