VIDEO Z ARCHIVU: Když válel Malý Mozart v Německu. 5 nejkrásnějších gólů Tomáše Rosického v Dortmundu

Už je to více než čtyři roky, co Tomáš Rosický ukončil kariéru. Tu nastartoval i uzavřel ve Spartě, řadu úspěšných let ale strávil také v Dortmundu. A v dresu Borussie vstřelil i nejeden nádherný gól.