Hvězdná osmašedesátka odehrála v NHL 1733 zápasů, ve kterých posbírala 1921 kanadských bodů. Na kontě má taky 1167 trestných minut. Jágr se nikdy nezapojoval do šarvátek. Jedna se ale přeci jen najde. Bylo to v sezoně 2000/01, kdy ještě hrával za Pittsburgh. Tehdy se pustil do potyčky s Richem Pilonem z New Yorku Rangers.

Na ledě se to solidně semlelo a když bylo Jágrovi nejhůř, tak zasáhl jeho věrný parťák Martin Straka. Podívejte se.