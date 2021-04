VIDEO Z ARCHIVU: Jakub Vrána ve Washingtonu skončil. Připomeňte si jeho první gól v NHL v barvách Capitals

Jakub Vrána patří k elitním českým střelcům v NHL. Za Capitals odehrál dohromady i s play-off více než tři stovky zápasů, ve kterých nastřílel 79 branek a přidal 86 asistencí. V roce 2018 získal s Washingtonem dokonce Stanley Cup a zařadil se po bok hlavních hvězd týmu.

Letos pětadvacetiletý Vrána zasáhl do 39 duelů, ve kterých posbíral 25 (11+14) bodů. Jenže jeho role ve Washingtonu nebyla taková, jakou by si přál, a celý „spor” došel tak daleko, že byl Vrána vyměněn do Detroitu.

Ve Washingtonu na něj ale jen tak nezapomenou. Mimochodem, víte, kdy dal Vrána za Capitals svůj první gól? Bylo to v prosinci roku 2016, během jeho pátého startu v soutěži. Washington tehdy hrál s Buffalem a Vrána po přihrávce Jevgenije Kuzněcova uklidil kotouč za záda Robina Lehnera.

Další gól už v týmu Alexandra Ovečkina, jehož jednou měl nahradit, nepřidá...

Foto: Profimedia.cz