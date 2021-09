VIDEO Z ARCHIVU: Jako přes kopírák! Palestinec zopakoval slavné Maradonovo sólo

Kdo je to Omar Ordonia? Hráč, jemuž se před pár lety v palestinské lize v utkání na hřišti týmu Shababu Dora povedl úžasný kousek – předvedl sólo, které jakoby okopíroval od legendárního Argentince Diega Maradony.

VIDEO: Fotbalové sólo roku! Šestnáctiletý mladík obešel 6 hráčů a skóroval

Od půlící čáry se vydal směrem k brance soupeře, pohrál si se třemi bránícími hráči, přešel i přes brankáře a pohodlně dopravil balon do branky. Jeho sólo bezesporu patří mezi nejkrásnější fotbalové akce posledních let, takže i když je sedm roků stará, stojí za to si ji připomenout. Bereme-li Ordoniovu akci jako kopii té Maradonovy, na originál se můžete podívat tady: