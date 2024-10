VIDEO Z ARCHIVU: Jak Michal Bílek poslal před 35 lety dvěma góly Čechoslováky na mistrovství světa

Jako trenér národního týmu v minulosti selhal. Zpackal téměř vše, co se dalo. Nebýt postupu na Euro v roce 2012, Michal Bílek by si za čtyři roky strávené u reprezentace nepřipsal žádný úspěch. Fanoušci na něj pískali, nadávali… Jako hráč ale zažil slavné časy.

Během doby, kdy vedl Michal Bílek národní tým, neporazila reprezentace žádnou zemi z elitní světové špičky. Místo toho Čech a spol. prohráli s Maďarskem, Finskem nebo Litvou.

Jenže když byl ještě aktivním hráčem, měli ho lidé rádi. Tehdy vlasatý záložník patřil mezi opory československé reprezentace a v roce 1989 byl dokonce vyhlášen nejlepším fotbalistou roku. Ve stejném roce zažil i jeden z vrcholů kariéry.

Před pár dny uplynulo 35 let od chvíle, co Čechoslováci hráli na Letné kvalifikační duel o postup na mistrovství světa s Portugalskem a právě Bílek gólem z penalty otevřel skóre. Hosté sice srovnali, domácí se ale díky krásně trefenému přímého kopu v podání Bílka dočkali důležité výhry 2:1. I díky tomuto triumfu postoupil tým na světový šampionát do Itálie, kde došel až do čtvrtfinále.