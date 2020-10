VIDEO Z ARCHIVU: Jágrův poslední gól v play-off NHL? Byl to náhoďák, vzpomíná

Philadelphia, do které Jaromír Jágr zamířil před sezonou 2011/12 po třech letech strávených v Omsku, narazila v prvním kole play-off na Pittsburgh. Sérii vyhrála 4:2 na zápasy a postoupila do dalšího kola, ve kterém už nestačila na New Jersey.

Jágr si v tehdejším play-off připsal sedm nahrávek a jeden gól. Vstřelil jej ve druhém utkání proti Penguins, kdy ve třetí třetině dával na 6:5 pro Flyers. Ti pak přidali ještě dvě branky a vyhráli.

„Byl to náhoďák z otočky, propadnul tam,“ vzpomněl na tento gól Jágr.

Bylo to však zároveň naposledy, co legendární osmašedesátka v play-off NHL skórovala. V dresu Bostonu ani Floridy už se totiž ve vyřazovacích bojích neprosadil.