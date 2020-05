VIDEO Z ARCHIVU: Gólman dostal pětkrát do kebule, byl za hrdinu

Že by někdo neproměnil všech pět pokutových kopů v penaltovém rozstřelu? Ano, i to je možné. Stačí, když je v brance Scott Sterling. Ten totiž balon doslova přitahuje. Lépe řečeno – jeho tvář.

Sterlingovým spoluhráčům stačilo proměnit jedinou penaltu, o zbytek už se postaral on. To vše ale za cenu zkrvaveného obličeje, absolutního vyčerpání a strachu z toho, co bude dál. Před poslední penaltou dokonce utekl z brány, ale i tak to schytal.

Rozstřel týmů Yale Bulldogs a North Carolina Tar Heels se změnil v legendární podívanou. Všechno je to sice nahrané, virální video je ale už pár let fenoménem. Na portálu YouTube má téměř 76 milionů shlédnutí. Pokud jste jej ještě neviděli, tak nečekejte a podívejte se. A jestli jste jej už viděli, rozhodně stojí za připomenutí...