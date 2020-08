VIDEO: Toto je gól, kterým Jágr před 21 lety zachránil Pittsburgh od krachu

V roce 1999 byl Pittsburgh Penguins na pokraji krachu. Mužstvo se v sezoně trápilo a klub před play-off vyhlásil bankrot. V té době kromě Jágra hráli za Pittsburgh ještě další čtyři Češi – Straka, Lang, Šlégr a Hrdina. A všichni společně věděli, jak moc je situace kritická.

Aby se Tučňáci před krachem zachránili, museli postoupit alespoň do druhého kola play-off. Jenže s New Jersey, za které hráli Eliáš se Sýkorou a Holíkem, prohrávali 2:3 na zápasy.

Šesté utkání se hrálo v Pittsburghu a domácím šlo o všechno. Porážka by znamenala konec NHL ve městě a Tučňáci by se kvůli nesplaceným dluhům museli stěhovat do Kansas City.

Po desetizápasové pauze zaviněné zraněním se v tomto duelu vrátil do sestavy Jaromír Jágr. Utkání i díky jeho brance dospělo až do prodloužení, které se hrálo ve strhujícím tempu a pro Pittsburgh nakonec skončilo šťastně.

Straka našel Jágra, a ten rozhodl o výhře domácích. „Byl to pravděpodobně můj nejdůležitější gól, který jsem v NHL vstřelil,“ přiznala hvězdná osmašedesátka na svém facebookovém profilu. Tučňáci nakonec sérii vyhráli a postoupili do dalších bojů. „A díky tomu se v Pittsburghu hraje hokej i dneska,“ tvrdí Jágr..

Foto: Profimedia.cz