VIDEO Z ARCHIVU: Fenin je zpátky. Připomeňte si nejslavnější gól jeho kariéry

Martin Fenin měl skvěle našlápnuto. Lákal ho Juventus, údajně ho vábil i Real Madrid, Arsenal nebo Liverpool. Rodák z Chebu ale v polovině sezony 2007/08 zamířil do bundesligového Frankfurtu, kde zažil parádní debut, v němž se blýskl hattrickem do sítě Herthy Berlín.

Fenin se dostal i do reprezentace, obrovský potenciál ale nikdy nenaplnil. Na jednu Feninovu branku se ale nikdy nezapomene. Tehdejší vycházející hvězda českého fotbalu ji vstřelila ve finále mistrovství světa do dvaceti let v roce 2007 do sítě Argentiny.

Mladý útočník otevřel skóre zápasu (Argentina nakonec vyhrála 2:1) opravdu parádím způsobem. Ostatně, podívejte se sami.