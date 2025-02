VIDEO Z ARCHIVU: Dnes by oslavil 94. narozeniny. Připomeňte si nejslavnější gól Josefa Masopusta

V červnu to bude už devět roků od chvíle, co zemřel legendární Josef Masopust, který je považován za jednoho z nejlepších fotbalistů v historii. I když už mezi námi není, vzpomínky na něj přetrvávají dál a dál.

Josef Masopust se narodil přesně před 94 lety - 9. února 1931. Hráčskou kariéru načal v Teplicích, nejúspěšnější období ale zažil v pražské Dukle. Během patnácti let získal osm mistrovských titulů. Dva roky hrál také za Crossing Molenbeek.

Legendární záložník, který v roce 1962 získal Zlatý míč, zažil také úspěšné časy s československou reprezentací. V roce 1960 vybojoval na mistrovství Evropy bronz a o dva roky později na světovém šampionátu v Chile dokonce stříbro, které je dodnes považováno za největší úspěch v historii tuzemského fotbalu.

Čechoslováci ve finále mistrovství světa podlehli 1:3 Brazílii. Do zápasu ale vstoupili lépe a byl to právě autor deseti reprezentačních branek Masopust, kdo otevřel skóre. Žádný jiný československý ani český fotbalista už ve finále mistrovství světa branku nedal a možná ani nikdy nedá. Památná trefa, stejně jako celá kariéra rodáka ze Střimic u Mostu, navždy vešla do historie. Stojí za to, si ji připomenout.