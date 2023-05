Španělský obránce César Azpilicueta přišel na Stamford Bridge v roce 2012 z francouzského Marseille. Řadě spoluhráčů ale asi nějakou dobu trvalo, než se naučili vyslovovat jeho jméno. To je totiž docela oříšek i pro fanoušky a televizní komentátory. I proto se ujala přezdívka Dave. Jak se ale jeho jméno vyslovuje správně? To už vás on sám naučí během krátkého videa.