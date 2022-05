VIDEO Z ARCHIVU: Automobilová dvojčata shodila helmy a změnila se v sexy šelmy

Angela a Amber Copeovy byly vůbec prvními dvojčaty, která si zazávodila v seriálu NASCAR. Ženské pilotky sice nemají na kontě žádné vítězství ani úspěch, jenž by stál za pozornost, ale co postrádaly na závodní dráze, to si kompenzovaly v ateliérech fotografů, kde to vyhrávaly na celé čáře.

Jakmile totiž tyto sestry shodily nehořlavé overaly a helmy, vyklubaly se z nich dvě sexy šelmy. Z pózování pro časopis Maxim vzniklo zajímavé video, které rozhodně stojí za připomenutí.