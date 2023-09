VIDEO Z ARCHIVU: Alkohol + hokej = celosvětová popularita

Na ledě to klouže, to je známá věc. To ale nezabránilo před pár lety amatérskému gólmanovi v tom, aby si před zápasem s kamarády něco vypil. Zatímco ale oni udrželi stabilitu na ledě bez potíží, on s tím měl sakra velký problém. Místo toho, aby sledoval puk, musel si dávat pozor sám na sebe.

I když nešťastník dělal, co mohl, legračním pohybům a akrobatickým pádům nezabránil. Rázem se z něho stal hit internetu. Tato dvě videa zhlédlo na portálu YouTube dodnes přes dva a půl milionu lidí. Pokud jste mezi nimi nebyli, tak se určitě podívejte. A jestliže jste gólmana-ožralu už viděli, možná si jeho kousky rádi připomenete.