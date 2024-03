VIDEO: Wrestling není jen show aneb 5 diváků, kteří dostali pěkně do huby

Část 1 / 6



I když to vypadá na první pohled hodně drsně, ke zraněním „herců“ dochází jen zřídka. Pokud se tak stane, většinou nejde o úmysl, ale o nešťastnou náhodu. Diváci ve Spojených státech tuhle infantilní show milují. „Zápasníci“ mají svoje fankluby, ale i zaryté nepřátele. Občas to některý z diváků přepískne a dovolí si k osvalenému monstru víc, než jeho nervový systém vydrží. Pak se může fanoušek na vlastní kůži přesvědčit, že tihle maníci sice hrají s rivalem v ringu nacvičenou pantomimu, ale umí dávat i pořádné rány, které opravdu bolí. V následujících kapitolách najdete pět diváků, kteří mají velmi bezprostřední zkušenost s pěstmi wrestlerů.

Pokračování 2 / 6 Ukradená pokrývka hlavy Terry Michael Brunk, známý v ringu pod přezdívkou Sabu, je jedním z nejšílenějších zápasníků na světě. Jeho tělo pokrývají jizvy ze „zápasů smrti“ mezi ostnatými dráty. Strhnout z hlavy během nástupu do ringu tomuto bijci jeho pověstnou arabskou pokrývku, bylo od jednoho z fanoušků hodně neprozřetelné…

Pokračování 3 / 6 Pravý hák Není to tak výjimečné, jak by se mohlo zdát. Wrestleři aktivně hecují diváky, aby si to s nimi rozdali, a mnozí z nich se tak rozvášní, že se bez rozmyslu vrhnou do ringu. Snad si chtějí užít svých pár vteřin slávy, možná prostě mají jen masochistické sklony. VIDEO: 9 nejhloupějších sportovních scén v dějinách filmu Během TNA Wrestling Show se jeden z fanoušků pokusil napadnout Jeffa Jarretta. Možná si myslel, že ho ochrání maska, kterou si navlékl na obličej, ale trochu se spletl. Po tvrdém pravém háku mu wrestler navíc málem ukroutil hlavu mezi provazy.

Pokračování 4 / 6 Stržení masky Wrestling není lidovou zábavou jen ve Spojených státech, ale i v sousedním Mexiku. Tam má show trošku jinou podobu. Zápasníci mají často masky, které reprezentují jejich identitu. FOTO: Bu bu bu bu bu! Nejstrašidelnější masky hokejových brankářů Když wrestler z nějakého důvodu o masku přijde, je to pro něho velká potupa. To je důvod, proč Adolfo Tapia, známý pod pseudonymem La Parka, bleskově zareagoval, když mu jeden fanoušků chtěl jeho kuklu strhnout z hlavy. O chvíli později patrně potřeboval svou vlastní masku z obvazů a igelitového pytlíku s ledem…

Pokračování 5 / 6 Nesprávný otloukánek Tak už to v životě chodí – někdo něco provede a schytá to za něho jiný. To je případ, ve kterém hraje hlavní roli Phillip Jack Brooks vystupující pod přezdívkou CM Punk. VIDEO: 5 největších boxerských soubojů všech dob Před pár lety získal CM Punk hodně pozornosti. Částečně proto, že v živém televizním přenosu před miliony diváků neudržel oblíbený wrestler nervy na uzdě a vyřídil si to s fanouškem, který mu zezadu neustával poklepával na nahé rameno. Bohužel se spletl a napálil chudáka, který v tom byl úplně nevinně…

Pokračování 6 / 6 Incident se žebříkem Zápasníci si při demolici soupeře pomáhají v ringu mnoha rekvizitami. Jednou z těch populárních je žebřík, odkud pak s oblibou skáčou na ležícího soka, který na zemi trpělivě čeká na dopad sta kilogramů živé váhy. FOTO: Krásky z ringů aneb 10 nejkrásnějších zápasnic všech dob Přesně to se chystal v jednom souboji udělat Eddie Guerrero, když vtom do ringu vběhl divák a štafle pod ním podtrhl. Eddieho to poměrně dost naštvalo a odveta na sebe nenechala dlouho čekat.