VIDEO: Vzpomínejte a žasněte. Tak řádil fotbalový král Pelé. Dnes slaví 82 let

O Pelém byly už popsány tuny papíru. Ani dlouhá léta poté, co Edson Arantés do Nascimento ukončil profesionální kariéru, jeho sláva nepohasíná. Pro ty, kdo pamatují kousky, jež prováděl na hřišti, je to pochopitelné.

Většina současných fanoušků však Pelého nikdy hrát neviděla. Jeho kariéra skončila v roce 1977 v americkém klubu New York Cosmos, ale nejlepší fotbalové roky strávil v brazilském Santosu (1956 – 1974). Tři tituly mistra světa posbíral v rozmezí dvanácti let mezi roky 1958 – 1970.

VIDEO Z ARCHIVU: Nádhera! Nejlepší kousky legendárního Brazilce Zica

Dnes foukne Pelé na narozeninovém dortu do plamínků 81 svíček a vy se můžete podívat, jak výjimečným hráčem byl. Ano, Lionel Messi je asi lepším fotbalistou, než býval on, ale největší legendou historie stále zůstává Pelé. A nějaký rok jí ještě určitě bude…