VIDEO: Volejbalistka k nakousnutí. Takhle kráska Mari Paraiba pózovala pro magazín Playboy

Mariana Andrade Costa, známá spíše pod jménem Mari Paraiba, je brazilská volejbalistka, která se daleko víc než pinkáním do míče pod vysokou sítí proslavila tím, že pro brazilskou mutaci časopisu Playboy ukázala v roce 2012 vše, co jí pánbůh nadělil. Tehdy byla zrovna bez angažmá, a tak se nenechala dlouho přemlouvat a nafotila sérii odvážných aktů.

VIDEO: 16 sportovkyň, které pózovaly v plavkách pro Sports Illustrated

Od té doby se změnilo pár věcí. Přestala hrát šestkový volejbal a vrhla se na plážový. Vydržela u něj ale jen jednu sezonu a nyní už opět poskakuje pod sítí v halách. Posledního většího úspěchu dosáhla v roce 2017 na mistrovství světa klubů v Japonsku, kde pomohla švýcarskému celku Voléro Curych k bronzovým medailím. Momentálně je jí 35 let a stále je aktivní hráčkou - působí v řeckém Olympiakosu. Její kariéra se však chýlí ke konci. Připomeňte si časy, kdy byla na vrcholu nejen sportovním, ale také marketingovém. Stojí to za to.