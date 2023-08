VIDEO: Vášeň pro tetování. Podívejte se, jak si fotbalistka Sydney Leroux udělala z těla galerii

Kromě toho, že Sydney Leroux umí střílet góly, má také další plus – zajímavý účet na Instagramu, kde se ráda „předvádí.“ Vedle nesporných fotbalových kvalit se s oblibou chlubí i svým tělem.

Sydney je chodící obrázkovou galerií. Její kůže je totiž od krku k patě pokrytá tetováním. Zda je to vkusné, nebo kýčovité, necháme na vašem posouzení, nejspíš se ale asi shodneme, že při dobré večeři s touhle krasavicí v nějakém příjemném lokále by to asi nehrálo vůbec žádnou roli…