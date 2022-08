VIDEO: Tohle je klasika! Podívejte se na 6 nejslavnějších hokejových scén v dějinách filmu

Zalovili jsme v paměti, ve filmových archivech a na portálu youtube.com, a našli jsme šest možná (z našeho pohledu) nejslavnějších hokejových scén, které režiséři ztvárnili pro stříbrné plátno. Některé určitě znáte, jiné pro vás možná budou neznámé, ale věříme, že všechny, jak je najdete v následujících kapitolách, vás pobaví. Ta poslední ctí známou zásadu „to nejlepší na konec.“

Youngblood Mladičký Rob Lowe hraje ve snímku Petera Markela sedmnáctiletou hokejovou naději, která má nakročeno do NHL. Z farmy svých rodičů odkudsi z Balíkova se přestěhuje do New Yorku a hraje juniorskou ligu. Je rychlý, obratný, ale není připravený na brutálního rváče Carla Rackiho, který málem nemilosrdně ukončí jeho kariéru. VIDEO: 9 nejhloupějších sportovních scén v dějinách filmu Nebyl by to ovšem americký film, aby se nevrátil znovu na led a nepomstil. Scéna, kdy Lowe proměňuje nekonečné trestné střílení sice nemá s hokejovou realitou nic společného, ale možná právě proto se stala nesmrtelnou. Zvětšit video

Wayne’s World (Waynův svět) Tohle je sice bláznivý film, ve kterém se (skoro) všechno točí kolem muziky, ale scéna, kdy Wayne a Garth hrají na ulici hokejbal, neustále přenášejí branku ve chvíli, kdy se blíží auto, je prostě nezapomenutelná. Hlavně jejich „Game on!“ Zvětšit video

Clerks (Mladí muži za pultem) Kdo by někdy nechtěl zavřít krám a zahrát si na střeše obchodu hokej? A kdo něco podobného někdy udělal? Režijní debut Kevina Smítne z roku 1994 vypráví o dvojici pohodových obchodníků, kteří s tím nemají žádný problém. Legendární je scéna, kdy jejich zápas ukončí až míček v kanalizaci. Zvětšit video

Mystery, Aljaška Film končí tak nějak ryze americky. Malý amatérský tým z vesnice Mystery si to rozdá s profíky z NHL – zlými hochy z New York Rangers. Typický souboj Davida a Goliáše, přičemž David je mnohem konkurenceschopnější než by kdo čekal. Vše končí přesně tak, jak (americký) divák očekává – uznalým potleskem tribun i klepáním hokejek profesionálů o led. Happyend málem k zblití… Zvětšit video

Swingers (Proutníci) Ve snímku režiséra Douga Limana z roku 1996 sice není hokej v podobě reálného sportu, ale jako videohra. Pro ty, kdo dnes smaží na konzolách NHL 18, je to úsměvný výlet do prehistorie televizních her, který však končí tak, jak tomu občas bývá u nejmodernějších verzí – rvačkou hráčů. Zvětšit video