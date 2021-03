VIDEO: To uměl jen Jaromír Jágr! Připomeňte si 3 úchvatné góly „Džegra“ v NHL

Jaromíru Jágrovi je devětačtyřicet let, s pukem na hokejce to ale stále umí skvěle a na prvoligových kluzištích má rozhodně ještě co ukázat. Pojďme se teď ale vrátit časem do dob, kdy byl ve vrcholné formě a patřil k absolutním světovým esům. Připomeňme si v následujících kapitolách tři jeho góly (ještě v dresu Tučňáků z Pittsburghu), které patří tak trochu do jiné galaxie.