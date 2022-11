VIDEO: To musíte vidět. 12 nejlepších životopisných sportovních filmů všech dob

Robert De Niro jako boxer Jake LaMotta ve snímku Martina Scorseseho Zuřící býk patří ke kultovním postavám životopisných sportovních filmů. (Foto: Profimedia.cz) Ať už jde o sportovní smolaře nebo (padlé) hrdiny, průkopníky či tragické postavy, vždycky se v jejich životě najde něco výjimečného, co zaujme režiséry a přiměje je, aby o těchto personách natočili celovečerní film. Někdy si tvůrci život hlavní postavy přibarví nebo jej úplně pozmění, vždycky však jde o příběh, který stojí za to přenést na plátno. V následujících kapitolách najdete 12 nejpovedenějších životopisných sportovních snímků, z nichž se (v některých případech) staly kultovní filmy. Nezařazujeme sem dokumenty, takže mezi nimi nenajdete například film Senna.

12. Cobb - 1994 Snímek o jedné z prvních baseballových superhvězd - Tyrusi Raymondovi „Ty" Cobbovi - je vyprávěný z pohledu novináře, jenž o stárnoucím muži píše knihu. Stojí před otázkou, zda napsat pravdu o hráči, který se nevyznačoval zrovna vybraným chováním, nebo jen vyzdvihnout jeho zásluhy pro populární sport. Cobb, jehož ztvárnil ve snímku Rona Sheltona Tommy Lee Jones, byl sice vynikající sportovec, zároveň však byl popudlivým opilcem a sociopatem s rasistickými sklony. Film se odehrává v roce 1959, kdy dvaasedmdesátiletému Cobbovi zbývaly do konce života pouhé dva roky. Novinář Al Stump (Robert Wuhl), píše biografii bývalého hráče, zároveň ale zjišťuje o zpovídaném řadu věcí, jež by měly zůstat před veřejností navždy skryty. Tajně tedy tvoří druhou knihu, dokumentující „pravdu", kterou však hodlá zveřejnit až po Cobbově smrti. Když na to legendární baseballista přijde, rozpoutá se peklo. Hodnocení podle uživatelů ČSFD: 71 %

11. Ali - 2001 Režisér Michael Mann natočil v roce 2001 strhující film o jedinečném muži – legendárním boxerovi Muhammadovi Alim. Hlavní úlohu v něm ztvárnil Will Smith a byl za ni nominovaný na Oscara za nejlepší výkon v hlavní roli. Film se zaměřuje na období mezi lety 1964 až 1974, a to nejen na Aliho sportovní kariéru, ale také na jeho soukromý život. Během této bouřlivé dekády vyhrál Cassius Clay (jeho původní jméno) titul světového šampiona v těžké váze, když porazil v nezapomenutelném duelu Sonnyho Listona (ztvárnil ho bývalý boxer Michael Bentt), kromě toho konvertoval k islámu a stal se politickým symbolem, když odmítl narukovat do války ve Vietnamu, což vedlo ke ztrátě titulu mistra světa a tříletému zákazu boxování. Po jeho vypršení se vrátil v roce 1974 do ringu a pás pro šampiona si vyboxoval zpět v legendárním souboji s George Foremanem (Charles Shufford). Ve filmu samozřejmě nechybí ani brutální patnáctikolový maraton s Joe Frazierem (James Toney), který je označován jako „Boj století." Hodnocení podle uživatelů ČSFD: 74 %

10. Prefontaine (Zázračný běžec) - 1997 Životní příběh ambiciózního atleta Steva Prefontaina, jehož ztvárnil Jared Leto, natočil režisér Steve James. Film začíná v Oregonu a sleduje, jak se mladý Steve - navzdory tomu, že má jednu nohu kratší – stává perspektivním běžcem. Na univerzitě se setkává s trenérem Billem Bowermanem (R. Lee Ermey), mužem, který se později stal jedním ze zakladatelů korporace Nike. Mezi oběma se vytváří silné pouto a s jeho pomocí Steve překonává všechny překážky, získává mistrovský titul a v roce 1972 oslňuje sportovní fanoušky na olympiádě v Mnichově. Divák sleduje nejen namáhavou cestu sportovce za triumfy, ale také setkání se spolužačkou Mary Marckxovou, do které se zamiloval, a jejichž vztah vydržel až do Prefontainovy předčasné smrti. Film ho představuje nejen jako urputného a tvrdohlavého bojovníka, jenž dokáže překonat svůj handicap, ale také jako poněkud domýšlivou charismatickou hvězdu, která udělala z běžecké disciplíny populární podívanou a získala si davy nadšených obdivovatelů. Životní příběh talentovaného atleta však spěje k roku 1974 a tragické autonehodě. Bylo mu pouhých čtyřiadvacet let. Jeho smrt byla spojena s alkoholem, což ovšem ve filmu nezazní. Hodnocení podle uživatelů ČSFD: 75 %

9. 42 - 2013 V roce 1947 se Branch Rickey (Harisson Ford), majitel brooklynského baseballového týmu Dodgers, postaví rasovému konzervatismu v nejvyšší profesionální baseballové lize v USA a uzavírá kontrakt s Jackiem Robinsonem (Chadwick Boseman). Oba muži se tímto aktem stávají trnem v oku publika, tisku a dokonce i ostatních hráčů. Robinson je vystaven nepokrytému rasismu ze všech stran. Postupně si však získává na svou stranu fanoušky i spoluhráče, umlčí kritiky a jednou provždy změní sportovní svět. Scénář napsal Brian Helgoland, který film také režíroval. Jeho název je inspirován číslem, které nosil Robinson na dresu. Přestože je snímek obecně přijímán dobře, obsahuje některé historické nepřesnosti. Hodnocení podle uživatelů ČSFD: 77 %

8. Pride of Yankees (Pýcha Yankeeů) - 1942 Biografický snímek o životě a kariéře slavného baseballisty Lou Gehriga natočil v roce 1945 režisér Sam Wood. Gehring, jemuž se přezdívalo „Iron Horse", se zapsal do historie sérií 2130 odehraných zápasů. Mohlo jich být možná ještě víc, kdyby ve věku 37 let nepodlehl smrtelné neurologické chorobě ALS (amyotrofická laterální skleróza), která po něm byla později pojmenována. Příběh sleduje Gehriga od jeho dětství v New Yorku po slavný projev nazvaný "Největší šťastlivec" během jeho loučení v roce 1939, který je dodnes považován za jednu z nejemotivnějších scén ve filmové historii. Hlavní postavu ztvárnil slavný Gary Cooper, který za svůj výkon získal nominaci na Oscara. Film, který šel do kin rok po Gehringově smrti, jich získal celkem jedenáct, v cennou sošku však proměnil jen jedinou – za střih. Hodnocení podle uživatelů ČSFD: 77 % Foto: Profimedia.cz

7. Fighter (The Fighter) - 2010 Hvězdně obsazené biografické drama The Fighter - v hlavních rolích s Markem Wahlbergem a Christianem Balem - vypráví skutečný příběh Mickyho Warda, který vybojoval boxerský titul ve velterovové váze. Film natočil režisér David O. Russell v roce 2010. Na cestě za triumfem vedl Warda nevlastní bratr Dicky, bývalý šampion, který kdysi úspěšnou kariéru vyměnil za drogy a kriminální činnost. O tuto roli měli zájem také Brad Pitt a Matt Damon, nakonec ji získal Christian Bale, který za ni obdržel Oscara pro nejlepšího herce ve vedlejší roli. Film se soustředí nejen na Wardovy pokusy prorazit v ringu, ale také na snahu o udržení rodiny pohromadě. Kromě Balea získala za nejlepší ženskou vedlejší roli Oscara Melissa Leo a snímek posbíral v roce 2011 ještě dalších pět nominací. Navzdory úspěchu u kritiky a diváků však obsahuje řadu historických nepřesností. Hodnocení podle uživatelů ČSFD: 78 %

6. The Blind Side (Zrození šampiona) - 2009 Quinton Aaron ztvárnil ve filmu Zrození šampiona hráče amerického fotbalu Michaela Ohera. Jako černý chlapec, jehož matka byla alkoholička a narkomanka a otec kriminálník, měl před sebou chmurnou budoucnost. Díky pomoci bílé rodiny se však jeho život obrátil naruby a on se nakonec stal hvězdou amerického fotbalu. Cukrkandlový hollywoodksý kasaštyk je založen na skutečném příběhu. V roce 2010 získal Oscara za nejlepší film a Sandra Bullock si odnesla z galavečera, kde se udílely ceny filmové akademie, zlatou sošku za nejlepší ženský herecký výkon. Hodnocení podle uživatelů ČSFD: 81 %

5. Express (Expres) - 2008 Sportovní drama Expres natočil režisér Gary Fleder podle skutečného příběhu Ernieho Davise, který se stal prvním černošským hráčem amerického fotbalu, jenž obdržel prestižní ocenění Heisman Trophy. Tvrdou prací a nepřehlédnutelným talentem uskutečňuje Davis pod vedením trenéra Bena Schwarzwaldera (Dennis Quaid) svůj sen. V šedesátých letech dvacátého století to ve Spojených státech neměl lehké. V roce 1961 však podepisuje smlouvu, která ho nasměruje do prestižní NFL, než však může dokázat, co v něm vězí, onemocní leukémií. Nemoci podlehl v roce 1963, když mu bylo pouhých 23 let. Film byl dobře přijat kritiky i diváky, nicméně je v něm řada faktických nepřesností a polopravd. Například scéna, kdy rasističtí diváci zasypávají kvůli přítomnosti černocha hřiště odpadky, je zcela vymyšlená a nikdy se nestala. Hodnocení podle uživatelů ČSFD: 81 %

4. Seabiscuit - 2003 Muž bez domova, milionář, ztroskotalý kovboj a kůň Seabiscuit - to jsou hlavní hrdinové, kteří jeden ve druhém nalezli ztracenou naději ve filmu režiséra Garyho Rosse. Snímek natočený podle románu Laury Hillebrand vypráví příběh tří ztracených mužů - žokeje se zlomenou duší Johnnyho Reda Pollarda (Tobey Maguire), bývalého milionáře Charlese Howarda a starého kovboje Toma Smithe. Společně objevili naději v koni jménem Seabiscuit, jemuž téměř nikdo nevěří, ve kterém se však propojují jejich osudy. Všeobecné podceňovaný oř se nakonec stává nejpopulárnějším vítězem předválečné éry. Film kromě sportovní linie dává do souvislostí historické skutečnosti v období hospodářské krize v Americe. Snímek získal sedm nominací na Oscara. Hodnocení podle uživatelů ČSFD: 81 %

3. Raging Bull (Zuřící býk) - 1980 Portrét boxera Jakea LaMotty, šampiona ve střední váze, který byl pověstný svou výdrží a odolností v ringu, natočil v roce 1980 uznávaný režisér Martin Scorsese a patří k jeho nejlepším dílům. Film sleduje LaMottovy osudy během dvou dekád od začátků jeho boxerské kariéry ve 40. letech minulého století. LaMotta se proslavil agresivním stylem boje a nezlomnou zarputilostí, díky níž nejednou z posledních sil odolával ranám soupeřů. Jeho prchlivý a výbušný temperament mu vysloužil přezdívku „Zuřící býk" a dovedl ho nejen k boxerským výhrám, ale i k životním prohrám. Celý život ho spalovala žárlivost, kvůli níž ztratil milovanou ženu Vickie (Cahy Moriarty) i jediného přítele a spojence – bratra a zároveň manažera Joeyho (Joe Pesci). Po ukončení kariéry vedl bar, ale kvůli vztahu s neplnoletou dívkou se dostal do vězení a po propuštění skončil jako bavič v nočním podniku. Martin Scorsese natočil film podle LaMottovy vlastní autobiografie. Z příběhu o vzestupu a pádu boxera vytěžil materiál pro svá oblíbená témata, v nichž se zabývá komplexem

2. Cinderella Man (Těžká váha) - 2005 Uprostřed Velké hospodářské krize, která ve 30. letech 20. století téměř srazila Ameriku na kolena, se zničehonic objevil hrdina, jemuž se díky pevnému odhodlání a železné vůli podařilo nejen vybojovat druhou šanci pro sebe a svou rodinu, ale zároveň se stát idolem celého národa. Tím hrdinou z lidu byl James J. Braddock (Russell Crowe), muž, který se i přes nepřízeň osudu měl brzy stát jednou z nejinspirativnějších legend v dějinách sportu. Na začátku 30. let byl tento bývalý boxer na dně - stejně jako zbytek americké populace, zasažené obrovskou ekonomickou katastrofou. Jeho kariéra se zdála být u konce, neměl z čeho zaplatit účty a jediná věc, na které mu v životě záleželo - jeho rodina - se ocitla v nebezpečí. Hluboko uvnitř však stále dřímalo jeho odhodlání, jež mu pomohlo proměnit v realitu zdánlivě neuskutečnitelný sen. VIDEO: 10 nejlepších sportovních filmů podle uživatelů ČSFD.cz Braddock, přezdívaný „Cinderella Man“, se pokusil využít poslední šance k záchraně své rodiny (jeho manželku ztvárnila Renee Zellweger) a vrátil se do ringu. Nikdo nevěřil, že má sebemenší šanci uspět, ale podceňovaný boxer začal vyhrávat jeden zápas za druhým. Z obyčejného člověka, který měl problém najít práci, se najednou stal téměř mýtický, neporazitelný hrdina a zároveň symbol nadějí a snů lidí, sužovaných hospodářskou krizí. Jeho strmý vzestup nakonec vyvrcholil soubojem, o kterém zpočátku ani nesnil: Braddock se postavil světovému šampiónovi těžké váhy Maxi Baerovi (Craig Bierko) - nezastavitelnému boxerovi, který v ringu usmrtil již dva své protivníky. V tomto ohledu se však snímek liší od skutečnosti – Baer nebyl v reálném životě takové hovado, jak jej vylíčil režisér Ron Howard. Pamětníci mluví o zdvořilém muži a respektovaném židovském aktivistovi. Film se dočkal tří nominací na Oscara. Hodnocení podle uživatelů ČSFD: 85 % Zvětšit video