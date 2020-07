VIDEO: Taky jim věříte? 3 nejbláznivější konspirační teorie v historii světového sportu

To je ale jen slaboučký odvar toho, co už si sportovní fanoušci stihli během uplynulých desetiletí vymyslet. V následujících kapitolách najdete tři nejpodivnější konspirační teorie, jimž značná část sportovních fanoušků věří či v minulosti věřila.

Stačí si otevřít jakoukoli diskusi pod reportáží z utkání, ve kterém sudí nějakým kontroverzním rozhodnutím poškodil jednu stranu, a je to tam. Konspirační teorie o tom, kdo komu a proč šel na ruku, že tamten musel vyhrát a jiný zase dostat červenou kartu, aby bla bla bla bla…

V závěru vyrovnaného utkání nechal rozhodčí po zmatcích u lavice časoměřičů vrátit poslední tři vteřiny utkání. Když už Američané po siréně slavili zlato, udělal to znovu a dal Sovětům šanci na vítězství. Sborná toho dokázala využít a historicky první porážka týmu USA byla na světě. Americký celek se posléze odmítl dostavit na stupně vítězů a stříbrné medaile si dodnes nepřevzal.

Za vším hledej rozhodčího, dal by se parafrázovat známý výrok, v jehož originální verzi hraje hlavní roli žena. Basketbalové finále z roku 1972, v němž se utkaly celky Spojených států a Sovětského svazu, je jednou z nejkontroverznějších událostí v historii olympijských her a klíčovou roli v něm hraje právě arbitr.

Bývalý několikanásobný wimbledonský šampion Riggs čtyři měsíce před „bitvou pohlaví“ deklasoval v Kalifornii tehdejší ženskou jedničku Margaret Courtovou ve dvou setech (6:2 a 6:1). Bylo mu 55 let a jeho soupeřce téměř o čtvrtstoletí méně. Nikdo nepochyboval, že utkání s Kingovou dopadne podobně.

Byla to bitva se vším všudy – nejdříve v ní z obou stran padaly verbální údery, pak oba aktéři tloukli raketami do tenisových míčků před více než 30 tisíci diváky na stadionu a 50 miliony u televizních obrazovek. Řeč je o souboji Bobbyho Riggse s Billie Jean Kingovou.

Výhra amerických hokejistů na olympiádě v Lake Placid

Kdo by neznal pojem „Miracle on ice.“ Zázrak na ledě stvořila parta amerických studentů v roce 1980 na olympiádě v Lake Placid. Vybojovali zlaté medaile v hokejovém turnaji a vešli do historie.

Reprezentace USA tehdy šokovala svět vítězstvím nad nepřemožitelným sovětským výběrem. Přitom jen dva týdny před startem her Američané dostali od Rusů výprask 10:3.

Podle zastánců jedné z konspiračních teorií však bylo všechno jinak. Tehdejší prezident Jimmy Carter zvažoval bojkot letních her v Moskvě a v Sovětském svazu rostly obavy, že neúčast Američanů sníží zájem o olympiádu, která měla být výkladní skříní socialismu. Hokejová sborná proto měla dostat pokyn, aby prohrála s týmem USA. Nadšení americké veřejnosti z vítězství mělo pomoci k odvrácení bojkotu her v Moskvě.

Konspirátorům nahrává také nečekané rozhodnutí ruského kouče Viktora Tichonova, který po první třetině stáhl z branky tehdejšího nejlepšího světového gólmana Vladislava Treťjaka. Poukazují také na podivný konec utkání, kdy Rusové za stavu 3:4 ani nezkusili hrát powerplay.