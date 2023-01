VIDEO: Tak se měnil Jaromír Jágr ve hře NHL. Třikrát měl i maximální hodnocení

Jaromír Jágr byl už v úvodním vydání hry NHL 93. Tehdy měl mladičký útočník Pittsburghu hodnocení 82. O rok později spadl na 81, což bylo jeho minimum. Takto nízký rating obdržel pak už jen jednou - v roce 2013. Od té doby jeho hodnocení rostlo.

Nostalgické video. Podívejte se, jak Jaromír Jágr řádil ve hře NHL 94

Český útočník, který v zámoří prošel Pittsburghem, Washingtonem, New Yorkem Rangers, Philadelphií, Dallasem, Bostonem, New Jersey, Floridou a Calgary, se dokonce třikrát dostal na maximální stobodový rating. Povedlo se mu to ve vydáních hry s ročníky 95, 96 a 97.

Jaké bodování dostal v ostatních letech? A jak se měnil jeho vzhled a image ve virtuálním světě? Podívejte se na video, je to opravdu zážitek!