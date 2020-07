Fotbalisté Plzně v uplynulém ročníku dali celkem 68 branek, sešívaní přitom vstřelili o jediný gól víc. Víte, které branky plzeňského týmu byly nejkrásnější? Byly to trefy Davida Limberského, Lukáše Kalvacha, Jana Kovaříka, nebo snad Jeana-Davida Beauguela? Podívejte se, jak rozhodli redaktoři iSport TV. Stojí to za to.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia