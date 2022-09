VIDEO: Stupidní, kruté, praštěné. V Rusku nutí hrát medvěda hokej

Američané mají svůj „Zázrak na ledě“ z olympiády v roce 1980, kdy tamní výběr šokoval svět ziskem zlata poté, co přehrál neporazitelnou sovětskou Sbornou. Rusové ale mají skutečný zázrak na ledě – medvěda, který na bruslích a s hokejkou v tlapách hraje hokej.

Chudák chlupáč nacpaný do bot s nabroušenými noži, helmou na velké hlavě a holí, se snaží dopravit do prázdné branky obří puk. Přilba mu stále padá, sotva se drží na nohou, ale nakonec to zvládne.

Je to nevinná zábava, nebo týrání ubohého zvířete? Podle nadšení vyprodaného stadionu to první, podle zdravého rozumu bezesporu to druhé. Baví se možná vodkou zlití mužici v ochozech, o medvědovi to ale nejspíš tvrdit nejde. Je to prostě jen krutý a hloupý úlet…