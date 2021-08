VIDEO: Stará křivda. Dal jsem hezčí gól než Ronaldo, měl jsem vyhrát, tvrdí Brazilec Grafite po letech

Cristiano Ronaldo, Hamit Altintop, Neymar, Miroslav Stoch, Zlatan Ibrahimovič, James Rodriguez, Wendell Lira a Mohd Faiz Suhri, Olivier Giroud, Mohamed Salah, Dániel Zsóri a Son Heung-min. Tak zní výčet hráčů, kteří dosud získali cenu Ference Puskáse – v originále FIFA Puskás Award.

Vraťme se ale zpět k prvnímu ročníku. Bývalý útočník Wolfsburgu Grafite si totiž dodnes myslí, že v roce 2009 měl vyhrát právě on. „Cenu získal Cristiano Ronaldo za velmi krásný gól. Ale když to srovnám s gólem, který jsem dal já, byla to z mého pohledu jen normální branka,“ míní bývalý brazilský forvard.

VIDEO Z ARCHIVU: Tak to všechno začalo. První Ronaldův gól byl úchvatný

Grafite, který vyhrál s Wolfsburgem v sezoně 2008/09 německou Bundesligu, se tehdy podílel na demolici Bayernu Mnichov, který padl 1:5. A Grafiteho gól byl vskutku nádherný. „Vyhrál jsem jiné tituly, ale že jsem nezískal toto ocenění, to mě trochu frustruje,“ přiznal.

„Zjistil jsem, že mi FIFA nehodlala dát cenu,“ uvedl Grafite. Místo něho triumfovala tehdejší hvězda Manchesteru United Cristiano Ronaldo. I pro nás je ale Grafite vítěz. Podívejte se na jeho úchvatný gól a dáte mu za pravdu.