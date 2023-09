VIDEO: Sportovní hvězdy ve filmu aneb Jedna (dlouhá) ruka Michaela Jordana netleská

Největší basketbalová hvězda zkoušela po odchodu „do důchodu“ štěstí v baseballu i v animovaném světě bratří Warnerů. Konkrétně se přimotal do snímku, v něm má Bugs Bunny potíže s partou zloduchů.

Slavný boxer se objevil v několika filmech. Nejvíce byl vidět ve dvou snímcích Hangover (Pařba ve Vegas a Pařba v Bangkoku), kde parta kamarádů při rozlučkové předsvatební noci přebere a ráno se probudí s totálně vypitou pamětí. Zatímco v prvním dílu mohou diváci Mika vidět poté, co přátelé ukradnou jeho tygra, za což si je boxer pěkně podá, v pokračování už jako kamarád hlavních hrdinů „zpívá“ na thajské svatbě.

Fotbalisté Realu Madrid

Hráči fotbalového velkoklubu se objevili ve filmu Goal! 2. V příběhu uprchlého mexického chlapce, který se dokáže nejprve prokousat do sestavy Newcastle United a v pokračování dokonce i do kádru Realu Madrid, se objeví nejznámější jména a hlavně tváře Bílého baletu. A to na hřišti i mimo něj.