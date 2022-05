VIDEO: Šmejdi a prevíti. 10 nejvíce nenáviděných hokejistů v historii NHL

Mike Ribeiro byl bezpochyby šikovným hráčem, ale zároveň s hokejovým talentem dostal od sudiček do vínku i svárlivou povahu a absolutní absenci respektu k protihráčům. Když hrál v roce 2004 v dresu Montrealu Canadiens play-off proti Bostonu, svalil se po běžném souboji s Martinem LaPointem na led, jako by ho někdo střelil zblízka do hrudi brokovnicí. Následně se patnáct minut válel, řval, držel se za rameno a kroutil se jako ve smrtelné křeči. Když se po čtvrthodině dostal z ledu, měl ještě dost energie na to, aby slovně napadal hráče na střídačce Bostonu.

6. Sean Avery

Pro mnohé fanoušky je kanadský útočník Sean Avery, který ukončil kariéru po sezoně 2011/12, největším „šmejdem“ v historii NHL. Avery se moc často nepral, ale nikdy si nenechal ujít příležitost k provokování a urážení protihráčů. Šel tak daleko, že si dokonce utahoval z rakoviny Jasona Blakea.

Nemilovaní, šmejdi a prevíti aneb Nejvíce nenávidění hráči z každého týmu v NHL

Jednou prohlásil, že se všichni frankofonní Kanaďané jen schovávají za plexiskly svých helem a neumějí hrát hokej. Když si to s ním chtěl za tento výrok vyřídit Ian Laperriere z Los Angeles, Avery udělal to, co uměl nejlépe - jakmile šlo do tuhého, vzal brusle na ramena a schoval se na střídačce. Nezapomenutelný je také jeho útok na brankáře New Jersey Devils Martina Brodeura, s nímž měl během kariéry hned několik kontroverzních střetů.