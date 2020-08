VIDEO Z ARCHIVU: Seznamte se. Toto je Ronaldog, nejlepší fotbalový pes světa

Portugalský útočník stále potvrzuje, že patří mezi nejlepší hráče světa. Miliony malých fotbalistů by chtělo být jako on, ale že by se v jeho stopách vydal i pes? Ano, je to možné!

Před pár lety se na internetu objevil neskutečný příběh psíka, který dostal jméno Alfie. Když si ho vzala rodina Simpkinsových, nestačila se divit.

Jen, co se Alfie dostal k míči, začal s ním předvádět jednu parádičku za druhou. Rodina neváhala a ihned mu dala přezdívku Ronaldog. „Je to neuvěřitelné. Zvláště, když jsme ho nikdy netrénovali, jsou to jeho přirozené schopnosti,“ řekl majitel Pete Simpkins.

Měl pravdu, Ronaldog dokázal s míčem opravdu psí kusy…