VIDEO: Příšerná podívaná. Toto je (prý) 11 nejošklivějších fotbalových dresů všech dob

Tak to chodí. Jsou věci, které se povedou, a jiné zase ne. Jisté věci se ale hrubě nepovedou. Například dresy některých fotbalových týmů připomínají spíš ohoz na maškarní karneval.

Nejen oči fanoušků, ale také zraky estétů občas spočinou na fotbalových dresech, v nichž pobíhají hráči po zelených pažitech. Kdyby se módní návrháři podívali do historie tohoto sportu, asi by je trochu vyděsilo, co všechno už na sebe fotbalisté museli navlékat.

Ve videu, které připravil portál 101 Great Goals, najdete 11 nejošklivějších dresů, na které v minulosti museli hledět příznivci fotbalu na celém světě. Některé z nich jako by navrhovali chovanci ústavu pro choromyslné…