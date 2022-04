VIDEO: Příšerná podívaná! Toto je 11 nejošklivějších fotbalových dresů všech dob

Nejen oči fanoušků, ale také zraky estétů občas spočinou na fotbalových dresech, v nichž pobíhají hráči po zelených pažitech. Kdyby se módní návrháři podívali do historie tohoto sportu, asi by je trochu vyděsilo, co všechno už na sebe fotbalisté museli navlékat.

FOTO: To je nádhera! I fotbalové dresy mohou být uměleckými díly!

Ve videu, které připravil portál 101 Great Goals, najdete 11 nejošklivějších dresů, na které v minulosti museli hledět příznivci fotbalu na celém světě. Některé z nich jako by navrhovali chovanci ústavu pro choromyslné…