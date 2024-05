VIDEO: Příběh jako z pohádky. Podívejte se na zákroky Václava Hladkého v Ipswichi

Bývalý gólman Liberce přestoupil ve svých 28 letech do skotského St. Mirrenu, o rok a půl později zamířil do Salfordu ze čtvrté ligy. Následně zamířil do třetiligového Ipswiche a v tom napsal opravdovou pohádku. Loni měl na kontě jediný start, letos už byl ale jedničkou a týmu pomohl k postupu do Premier League. Připomeňte si některé z jeho povedených momentů.

Foto: Profimedia.cz