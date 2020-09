VIDEO: Bejvávalo. Připomeňte si 10 let Tomáše Rosického v Arsenalu

Více než 150 zápasů. Tolik jich Tomáš Rosický vynechal v Arsenalu kvůli zranění. Do londýnského klubu přišel před světovým šampionátem v roce 2006 jako náhrada za Roberta Pirése a s manažerem Arsénem Wengerem podepsal čtyřletý kontrakt.

První gól v novém působišti vstřelil 11. února 2007 v zápase s Wiganem. „Malý Mozart“ byl však v Arsenalu mnohokrát na marodce. Když si poranil podkolenní šlachu, dokonce mu hrozil konec kariéry..

Rosický prožil v Arsenalu mnoho vzletů a spoustu pádů. Přestože byl řadu měsíců mimo hru, fanoušci klubu na něho dodnes vzpomínají s respektem. Když se s českým záložníkem loučili, připravili video, které mapuje jeho deset let v klubu. Podívejte se na něj. Stále to stojí za to.