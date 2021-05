VIDEO Z ARCHIVU: Pingpongová reklama. Pořádně ujetý způsob, jak propagovat jogurt

Kreativci z reklamních agentur se při propagaci zboží často uchylují do sportovního prostředí. To je i případ americké společnosti The Vidal Partnership, která vrhla do médií spot propagující jogurty. Režisér Gustavo Lauria v něm zabrousil do světa stolního tenisu a snažil se být vtipný.

VIDEO: Sestry Williamsovy se daly na stolní tenis. V reklamě na iPhone 5

Jestli je to reklama dobrá, nebo pitomá, nechávám na vašem posouzení. Ale vlastně na tom asi ani moc nezáleží. Za sebe můžu říct, že tímto způsobem by mě nikdo k nákupu jogurtu nepřiměl ani za tisíc let…