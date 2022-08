VIDEO: Ostří hoši. Radko Gudas a dalších 16 největších tvrďáků v NHL

V následujících kapitolách najdete 17 největších tvrďáků v nejslavnější hokejové soutěži světa. Málokoho asi překvapí, že z valné většiny jsou to hráči narození v zámoří, kde má tento styl hokeje pevnou a dlouhou tradici. Ale nenechte se mýlit – nejsou mezi nimi bijci ze čtvrtých pětek, ale hokejisté, kteří to s pukem a hokejkou opravdu umí.

Matt Martin (New York Islanders) Až v pátém kole jako 148. hráče v celkovém pořadí si vybrali v roce 2008 v draftu NHL Ostrované z New Yorku Matta Martina, ale zřejmě toho nelitovali, protože od sezony 2009/10 figuruje stále v sestavě Islanders. Aktuálně třiatřicetiletý metrákový borec má pověst rváče, provokatéra, tvrdého hittera, ale taky podlého bastarda, jemuž není žádná prasárna cizí. Čtyřikrát se propracoval během sezony nad stovku obdržených trestných minut - nejvíc to bylo v ročníku 2010/11, kdy si odseděl na trestné lavici 147 minut. Zvětšit video

Brady Tkachuk (Ottawa Senators) Brady Tkachuk se stal v draftu roku 2018 úlovkem Ottawy a stejně jako jeho bratr Matt a otec Keith nemá daleko k tvrdým, někdy až podlým zákrokům. I on je však skvělým hráčem a podle mínění expertů má před sebou velmi slibnou budoucnost. Už nyní - ve 22 letech - nosí na dresu kapitánské céčko. Zvětšit video

Brad Marchand (Boston Bruins) Čtyřiatřicetiletého útočníka Bostonu Brada Marchanda občas za jeho nečistou hru odsuzují dokonce i fanoušci Bruins, a to už je co říct. Rád hraje do těla, ale o tom, že by jeho hra byla košer, by se dalo s úspěchem pochybovat. Jen málo hráčů sklízí v zámoří větší opovržení než Marchand. Naštěstí se o jeho špinavých kouscích v NHL už dobře ví a je pod drobnohledem rozhodčích. V roce 2012 dostal pokutu dva a půl tisíce dolarů za zákrok na Matta Niskanena, za hrubý faul na Samiho Sala nesměl hrát pět zápasů a za úder loktem do tváře R.J. Umbergera dostal stopku na dvě utkání. Celkem přišel kvůli šesti zákazům hraní o 19 utkání a musel zaplatit 24,5 tisíc dolarů. Zvětšit video

Nazem Kadri (Calgary Flames) Kanadský útočník Nazem Kadri je bezpochyby kvalitním hokejistou. V roce 2009 byl vybrán v draftu už jako sedmý hráč v celkovém pořadí Torontem, od roku 2019 byl součástí kádru Colorada, kam byl vytrejdován. S Avalanche vybojoval letos Stanley Cup, ale před pár dny se upsal na sedm let Calgary. Během třinácti sezon v NHL stihl odehrát 739 utkání, během nichž byl disciplinární komisí šestkrát suspendován za zákeřné či brutální zákroky, často na hlavu soupeře. Celkem nesměl nastoupit k 27 zápasům a přišel o tisíce dolarů z platu. Pokud si to tenhle hoch nedá rychle dohromady ve své palici, může jednou někomu šeredně ublížit. Zvětšit video

Tom Wilson (Washington Capitals) Kanadský útočník Tom Wilson je příkladem hráče, jehož byste měli rozhodně raději ve svém týmu, než proti němu hráli. Přestože je mu teprve 28 let, má už na hokejce pěkný počet zářezů, které připomínají zlomené čelisti a otřesy mozku jeho soupeřů. Jeho specialitou jsou totiž především údery na hlavy soupeřů. 193 centimetrů vysoký a metrák vážící hromotluk je nejtrestanějším hokejistou v NHL od roku 2013, kdy se poprvé objevil v elitní lize. Jeho bývalý týmový kolega Kyle Okposo o něm jednou prohlásil: „Je to idiot. Ten chlap hraje naprosto bezohledně a je mu jedno, co provede protivníkovi. Pro takového hráče by nemělo být v NHL místo.“ Zvětšit video

Matthew Tkachuk (Florida Panthers) Ačkoli je Mattu Tkachukovi teprve 24 let, napříč celou NHL je už pár let nenáviděn nejen fanoušky, ale i mnohými jeho protihráči. „Jsem si jistý, že jednou bude nejnenáviděnějším hráčem v lize,“ prohlásil obránce Los Angeles Drew Doughty. „Mám spoustu přátel v jiných klubech, kteří ho také nemilují." Navzdory věku už má na listině špinavostí poměrně dost záznamů. V roce 2017 píchl ze střídačky hokejkou Matta Martina, za zákrok loktem do tváře Doughtyho dostal dvouzápasový distanc, jedno utkání pak nesměl hrát poté, co byl v utkání s Detroitem vyloučen za nesportovní chování a při opuštění ledu sekl protihráče a rozpoutal hromadnou rvačku. Z výše uvedeného vyplývá, že více než tvrdosti je ale v jeho zákeřností a podlosti. Zvětšit video

Austin Watson (Ottawa Senators) Američan Austin Watson je 193 centimetrů vysoký a 93 kilogramů vážící pořez, který dokonale využívá svých fyzických dispozic a vyžívá se ve fyzické hře. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby si často nepočínal v rozporu s pravidly. Nejsou mu cizí zákroky zezadu a jiné prasárny. V sezoně 2017/18 vyfasoval v základní části 123 trestných minut, od té doby se sice zklidnil, ale mezi populární borce a hodné kluky má pořád ještě hodně daleko. Zvětšit video

Nikita Zadorov (Calgary Flames) Mistr hitů. Když má možnost, urostlý ruský obránce Nikita Zadorov se moc nerozmýšlí a pořádně zajede do soupeře. A je mu úplně jedno, zda jde o hvězdu, nebo hráče ve čtvrté lajně. Při téměř dvoumetrové postavě a více než metrákové hmotnosti je jako tank a kdo se mu postaví do cesty, bývá obvykle smeten. V uplynulých sezonách rozdával hity v dresu Colorada, Chicaga nyní ho čeká druhý ročník v Calgary. Když byl zpečetěn jeho trejd do Chicaga, poslal mu prý útočník Blackhawks Patrick Kane zprávu - psal v ní, že je rád, že už nebude hrát proti Zadorovovi, ale bude s ním v jednom týmu. Zvětšit video

Ryan Reaves (New York Rangers) Moc gólů ani nahrávek během sezony nikdy ve statistikách nemá, ale na trestné minuty je docela kanón. Řeč je o pětatřicetiletém útočníkovi Ryanu Reavesovi. Kariéru v NHL odstartoval v sezoně 2010/11 a od té doby nastřádal v elitní lize už přes sedm stovek zápasů v dresech St. Louis, Pittsburghu, Las Vegas a New Yorku Rangers. Se 185 centimetry nepatří k obrům, ale jeho 102 kilogramů živé váhy dovede soupeře u mantinelů pořádně zabolet. Protivníky trefuje rád a velmi často. Během kariéry v NHL se už čtyřikrát v základní části dopracoval k více než stovce trestných minut. Zvětšit video

Antoine Roussel (momentálně bez smlouvy) Hlavní náplní práce dvaatřicetiletého francouzského útočníka Antoineho Roussela není střelba gólů, ale provokování soupeře a rvačky. V této disciplíně nemá v NHL moc velkou konkurenci. V základní části sezony 2018/19 skóroval jen devětkrát, zato nasbíral 118 trestných minut. V ročníku 2013/14 strávil dokonce 209 minut na trestné lavici. Není divu, že patří mezi nejvíce nenáviděné hráče v soutěži. Miluje hru do těla a když má možnost tvrdě atakovat soupeře, nenechá si ji ujít. Hodně o tom ví třeba Phil Kessel. Zvětšit video

Cal Clutterbuck (New York Islanders) Do konce sezony 2012/13 válcoval Kanaďan Cal Clatterbuck své soupeře v dresu Minnesoty, ale pak poprvé v kariéře v NHL změnil dres a zamířil do New Yorku. Přestože pravé křídlo měří jen 180 centimetrů, rádo si troufne i na o hlavu vyšší protivníky. Chybějící centimetry dohání na váze, která mu ukazuje bez dvou kilogramů rovný metrák. Zvětšit video

Radko Gudas (Florida Panthers) Dvaatřicetiletý český obránce Radko Gudas byl draftován ve třetím kole v roce 2010 Tampou Bay. Floridský klub si talentovaného mladíka vybral právě pro jeho fyzický způsob hry. V dresu s bleskem na prsou strávil necelé tři sezony, dal pouhých sedm gólů, ale zapsal si do statistik mnohonásobně víc tvrdých hitů. Od sezony 2015/16 rozdával rány v barvách Letců z Philadelphie a Washingtonu, od ročníku 2020/21 válcuje soupeře v dresu Floridy. Zvětšit video

Alexandr Ovečkin (Washington Capitals) Křídlo Washingtonu Capitals miluje fyzickou hru. Třeba Jaromír Jágr to poznal na vlastní kůži během olympijského turnaje ve Vancouveru. A v NHL už tvrdost Alexandra Ovečkina ochutnalo mnoho dalších borců, kteří museli uznat, že tenhle ruský mužik se ostré hry nebojí. Zvětšit video

Mark Borowiecki (Nashville Predators) Těžkotonážní, téměř metrák vážící obránce Mark Borowiecki, se s protihráči příliš nemazlí a nikomu se proti jeho kilogramům nehraje moc dobře. A fanoušci to dobře vnímají. V jeho rejstříku jsou zákeřné fauly i rvačky. Borowiecki je důrazný hráč, který už skolil nejednoho soupeře (povídat by o tom mohl třeba Tomáš Plekanec). Zvětšit video

P.K. Subban (momentálně bez smlouvy) Černý Kanaďan P.K. Subban, jehož si v roce 2007 vybral ve druhém kole draftu Montreal, se stal v roce 2013 vítězem Norris Trophy pro nejlepšího obránce v a dostal se do All-Star týmu NHL. 183 centimetrů vysoký obránce je skvělým bruslařem, který umí perfektně číst hru, takže když se rozhodne někoho sejmout, většinou se mu to povede. Nyní je volným hráčem bez smlouvy. Zvětšit video

Luke Schenn (Vancouver Canucks) Luke Schenn je čtyřnásobným účastníkem mistrovství světa v dresu Kanady. Na to, že měří 188 centimetrů, disponuje úctyhodnou hmotností 104 kilogramů. Když se rozjede, je jako tank, který zvalchuje všechno, co mu stojí v cestě. V minulosti tak činil mimo jiné v dresu Tampy Bay, které svým herním stylem pomohl ke Stanley Cupu, nyní ho čeká druhá sezona ve Vancouveru. Zvětšit video