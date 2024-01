VIDEO: Nejslavnější gól Petra Nedvěda. Před 30 lety Kanadě málem vyhrál olympiádu v Lillehammeru

Petra Nedvěda vzal na olympiádu trenér Alois Hadamczik, jenž vedl český tým v Soči. Tehdejší veterán z Liberce odehrál na turnaji pět zápasů a připsal si jednu asistenci. O dva roky dříve si odbyl premiéru na mistrovství světa a s „áčkem" na dresu patřil k nejlepším hráčům českého týmu, který vybojoval bronz. Nedvěd se do historie turnaje zapsal třemi góly a dvěma nahrávkami.

Jeden z jeho nejslavnějších okamžiků se ale odehrál o řadu let dříve. V roce 1994, pět let po emigraci za Atlantik, oblékl na olympijských hrách v Lillehammeru kanadský dres. S výběrem javorových listů vyřadil ve čtvrtfinále český celek a přes Finsko, proti kterému skóroval, postoupil do finále, které rozhodovala až nájezdová loterie, během níž Nedvěd vstřelil jeden z nejslavnějších gólů ve své kariéře. Jenže za Kanadu se prosadil už jen Paul Kariya, zatímco na straně Tre Kronor byli úspěšní střelci tři a zlato brali Švédové.

Nedvěd dal na turnaji pět branek a patřil k nejlepším hokejistům Kanady. Ale ani slavný finálový nájezd mu ke zlatu nepomohl.